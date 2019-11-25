Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов одиннадцатой недели турнира в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем стал Якуб Коварж («Автомобилист»), одержавший две победы в трех матчах недели. Голкипер уральского клуба отразил 95,58 процента а бросков, в общей сложности — 113. Коэффициент надежности вратаря составил 1,63, безголевой отрезок — 63 минуты 44 секунды.

Лучшим защитником признан Роман Рукавишников («Ак Барс»), вместе с командой одержавший победы во всех трех гостевых матчах недели и набравший в них 3 (1+2) очка.

Лучшим нападающим выбран Никита Сошников («Салават Юлаев»), в четырех матчах недели набравший 5 (3+2) очков.

Лучшим новичком признан нападающий Артем Галимов («Ак Барс»), вместе с командой одержавший победы во всех трех гостевых матчах недели и набравший в них 4 (2+2) очка. В среднем он проводил на льду 12 минут 13 секунд.

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