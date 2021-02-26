Коварж провел 400-й матч в регулярных сезонах КХЛ

Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного сезона КХЛ против «Сочи» (3:0).

Для 32-летнего чеха это была 45-я игра в лиге без пропущенных шайб, сообщает пресс-служба екатеринбуржского клуба. Кроме того, встреча с сочинцами стала для Коваржа 400-й в лиге.

В чемпионате КХЛ Коварж, помимо «Автомобилиста», играл за «Северсталь».