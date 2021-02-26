КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Коварж провел 400-й матч в регулярных сезонах КХЛ

09:54
Теги:

Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного сезона КХЛ против «Сочи» (3:0).

Для 32-летнего чеха это была 45-я игра в лиге без пропущенных шайб, сообщает пресс-служба екатеринбуржского клуба. Кроме того, встреча с сочинцами стала для Коваржа 400-й в лиге.

В чемпионате КХЛ Коварж, помимо «Автомобилиста», играл за «Северсталь».

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир