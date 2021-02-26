«Локомотив» поместил Ландера в список травмированных
09:28
Нападающий «Локомотива» Антон Ландер 26 февраля помещен в список травмированных, сообщает пресс-служба ярославцев в Twitter.
29-летний швед вернется к работе с основной командой 16 марта. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «железнодорожники» сыграют против «Йокерита».
В нынешнем сезоне в активе Ландера 32 (14+18) очка в 53 играх.
? ХК «Локомотив» поместил нападающего Антона Ландера в список травмированных до 16-го марта. pic.twitter.com/34TrMfmHKs— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) February 26, 2021
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