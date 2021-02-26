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«Локомотив» поместил Ландера в список травмированных

09:28
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Нападающий «Локомотива» Антон Ландер 26 февраля помещен в список травмированных, сообщает пресс-служба ярославцев в Twitter.

29-летний швед вернется к работе с основной командой 16 марта. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «железнодорожники» сыграют против «Йокерита».

В нынешнем сезоне в активе Ландера 32 (14+18) очка в 53 играх.

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