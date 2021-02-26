КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Локомотив» разместил объявление о вакансии главного тренера

14:09
Теги:

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» разместил объявление о поиске главного тренера для команды.

На интерактивном портале службы занятости населения Ярославской области появилась вакансия от хоккейного «Локомотива». Согласно условиям, клуб ищет тренера на ненормированный рабочий день с зарплатой от 100 тысяч рублей. В обязанности входит: руководство тренировочным процессом и подготовка команды к соревнованиям.

«Такая процедура является формальностью и проводим мы ее каждый год. Ярославский клуб не ищет нового главного тренера», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу команды.

«Локомотив» возглавляет белорусский специалист Андрей Скабелка. В мае 2020 года он заключил контракт на 3 года. По итогам регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона «Локомотив» вышел в плей-офф.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210226/trener-1599090409.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир