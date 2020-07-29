Ковалев рад переезду «Куньлуня» в Мытищи

Новый главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев поделился мнением о переезде команды из Китая в Мытищи. Сезон-2020/21 в КХЛ должен стартовать 2 сентября.

— Переезд в Мытищи — огромный плюс, — цитирует Ковалева «Российская газета». — Насколько я понимаю, Владивосток в следующем сезоне участвовать не будет, не знаю, как решился вопрос с Хабаровском. Но если и без Хабаровска, то из дальних выездов останутся только Казахстан и Сибирь. Когда ты по пять раз за сезон летишь из Пекина в Москву и обратно — это тяжело. Без таких дальних перелетов, возможно, будем давать игрокам чуть большую нагрузку. Впрочем, самое трудное тут даже не перелеты как таковые, а перемена часовых поясов. Это давит на организм. Лично я всегда любил путешествовать, и поначалу, когда ты приезжаешь на новую работу, погружен в нее, ты всей этой рутины не замечаешь. Зато я очень хорошо все почувствовал в прошлом сезоне. Особенно по маршруту Пекин-Москва: мы еще делали остановку для дозаправки в Сибири, и на дорогу уходило по 11-12 часов. Я даже посчитал для себя, сколько времени мы провели в самолете и сколько пролетели за сезон.