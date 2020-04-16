Российский нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук провел эфир с Николаем Хабибулиным на его Youtube-канале. Они вспомнили о выступлении за «Ак Барс» во время локаута в НХЛ в 2004 году.

— Результат не получился, но команда легендарная была, — рассказал Ковальчук. — Такого состав больше никогда не будет. Коля приехал в Казань сразу, а самое интересное было это наш генеральный менеджер. Он сигарету курил за одну затяжку — втягивал ее в себя. Он ко мне подошел один раз, «Тампа» как раз выиграла Кубок Стэнли" и спрашивает:

— Илья, ты знаешь таких Брэд Ричардс и Винсент Лекавалье?

— Вы что, прикалываетесь? Конечно, знаю. Один — MVP Кубка Стэнли, другой тоже сильный.

— А как они как хоккеисты?

— Ну как... Очень хорошие.

— Они может к нам приедут.

Я такой думаю: «Куда приедут? В Казань? Она тогда совсем другой была, еще дворец старый». И через день смотрю два гаврика тащат баулы с клюшками, сами. Ничего себе, что любовь к хоккею делает. Команда у нас была интересная — Ковалев, Житник, Салей, Антропов, Нюландер, Хитли, Морозов, Каспарайтис. Данис Зарипов тогда в шестом звене был. За музыку отвечал.

— А помнишь мы были на КВН? — добавил Хабибулин. — Там еще шутка была: «Ковальчука подписали — бензин в Татарстане подорожал».