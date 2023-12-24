«Локомотив» продлил контракты с четырьмя игроками

«Локомотив» перезаключил контракты с защитниками Александром Елесиным и Андреем Сергеевым, нападающими Павлом Красковским и Георгием Ивановым, сообщает пресс-служба КХЛ.

Новые соглашения с Сергеевым, Красковским и Ивановым действуют до 30 апреля 2026 года, контракт с Елесиным продлен до 30 апреля 2027 года.

В этом сезоне 32-летний Сергеев провел 36 игр в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ, набрал 13 (3+10) очков. На счету 27-летнего Елесина 39 игр и 5 (0+5) набранных очков. 25-летний Иванов набрал 15 (7+8) очков в 40 играх. 27—летний Красковский сыграл в 41 игре, в которой набрал 12 (7+5) очков.