Кошелев — об обмене в «Ак Барс: «Рад, что после месяца неопределенности переход наконец состоялся»

Новичок «Ак Барса» Семен Кошелев прокомментировал свой обмен в казанский клуб.

«Я рад, что после месяца неопределенности переход наконец состоялся. Рад оказаться именно в «Ак Барсе», даже не нужно отдельно говорить, какая это команда, какая у неё история, и какие задачи стоят перед ней. Цели самые высокие, а я всегда в карьере привык играть в таких клубах, биться за своих парней, и здесь тоже не может быть по-другому», — цитирует Кошелева официальный сайт «Ак Барса».

Клубы объявили о трехстороннем обмене в среду, 27 декабря. Помимо Кошелева, участниками обмена стали форвард «Ак Барса» Дамир Жафяров, который перешел в «Авангард», и нападающий омичей Игорь Гераськин, присоединившийся к «Металлургу».

После 43 матчей «Ак Барс» (50 очков) занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Металлург» (59) лидирует на «Востоке». «Авангард» (59) идет вторым, уступая магнитогорцам по дополнительным показателям.