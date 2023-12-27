Кошелев — об обмене в «Ак Барс: «Рад, что после месяца неопределенности переход наконец состоялся»
Новичок «Ак Барса» Семен Кошелев прокомментировал свой обмен в казанский клуб.
«Я рад, что после месяца неопределенности переход наконец состоялся. Рад оказаться именно в «Ак Барсе», даже не нужно отдельно говорить, какая это команда, какая у неё история, и какие задачи стоят перед ней. Цели самые высокие, а я всегда в карьере привык играть в таких клубах, биться за своих парней, и здесь тоже не может быть по-другому», — цитирует Кошелева официальный сайт «Ак Барса».
Клубы объявили о трехстороннем обмене в среду, 27 декабря. Помимо Кошелева, участниками обмена стали форвард «Ак Барса» Дамир Жафяров, который перешел в «Авангард», и нападающий омичей Игорь Гераськин, присоединившийся к «Металлургу».
После 43 матчей «Ак Барс» (50 очков) занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Металлург» (59) лидирует на «Востоке». «Авангард» (59) идет вторым, уступая магнитогорцам по дополнительным показателям.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|44
|27
|17
|59
|2
|Авангард
|42
|28
|14
|59
|3
|Сал. Юлаев
|42
|26
|16
|55
|4
|Лада
|45
|23
|22
|55
|5
|Трактор
|44
|24
|20
|53
|6
|Автомобилист
|45
|24
|21
|53
|7
|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|8
|Сибирь
|45
|20
|25
|48
|9
|Амур
|44
|19
|25
|46
|10
|Нефтехимик
|44
|15
|29
|39
|11
|Адмирал
|42
|14
|28
|37
|12
|Барыс
|43
|13
|30
|33
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|45
|29
|16
|63
|2
|Динамо М
|44
|29
|15
|62
|3
|Локомотив
|42
|28
|14
|59
|4
|СКА
|43
|28
|15
|57
|5
|Торпедо
|44
|27
|17
|57
|6
|ЦСКА
|43
|22
|21
|48
|7
|Северсталь
|43
|19
|24
|45
|8
|Динамо Мн
|42
|18
|24
|40
|9
|Куньлунь РС
|44
|15
|29
|35
|10
|Сочи
|44
|14
|30
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|27.12
|12:00
|
Амур – Нефтехимик
|4 : 2
|27.12
|19:30
|
ЦСКА – СКА
|- : -