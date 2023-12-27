В «Авангарде» прокомментировали переход Жафярова

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал трехсторонний обмен в КХЛ, в результате которого к омскому клубу присоединился нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров.

«Жафяров — мастеровитый форвард для топ-6, с его приходом мы рассчитываем усилить конкуренцию в первых двух звеньях и добавить в реализации большинства. Контракт нападающего истекает в апреле, поэтому мы сразу договорились, что будем рассматривать возможность продления», — приводит слова Курьянова официальный сайт омичей.

Помимо Жафярова, участниками обмена стали форвард «Металлурга» Семен Кошелев, который перешел в «Ак Барс», и нападающий «Авангарда» Игорь Гераськин, присоединившийся к магнитогорскому клубу.