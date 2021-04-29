Корягин и Терещенко продлили контракты с «Амуром»
04:09
«Амур» объявил о подписании новых контрактов с защитниками Глебом Корягиным и Сергеем Терещенко. Соглашения с игроками рассчитаны на один сезон.
В прошедшем сезоне Терещенко сыграл в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 12 (6+6) очков. На счету Корягина 10 (3+7) очков в 48 встречах.
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