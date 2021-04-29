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Третьяк назвал заслуженной победу «Авангарда» в Кубке Гагарина

02:11
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Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что «Авангард» заслуженно стал победителем Кубка Гагарина. В финальной серии омская команда переиграла ЦСКА.

«Авангард» заслуженно победил, у ЦСКА был шанс, чтобы забить, когда команда играла впятером против троих. Но как команда, которая две игры не забивает, может стать чемпионом? «Авангард» же зубами ловил шайбу, команда победила заслуженно.

«Авангард» выиграл за счет дисциплины, сплоченности, я бы выделил вратаря, а это 70 процентов успеха. Они играли не так ярко, как ЦСКА, меньше владели шайбой, но действовали по финскому варианту — на контратаках, показывали вязкую игру. «Авангард» использовал свой потенциал, а у ЦСКА такие ударные силы, как Окулов, Мамин, в финальных матчах ничего не показали", — цитирует ТАСС Третьяка.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11269211

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры