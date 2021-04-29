Фазель назвал Хартли великим после победы с «Авангардом» в Кубке Гагарина

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель похвалил главного тренера «Авангарда» Боба Хартли. Омская команда в среду, 28 апреля, обыграл ЦСКА и впервые стала обладателем Кубка Гагарина.

«Я удивлен и рад победе «Авангарда». Омск — хоккейный город, скоро там будет новая арена, местные болельщики наконец лично будут наблюдать за своей командой. И надо отметить Боба Хартли — он великий тренер, и это доказал», — цитирует ТАСС Фазеля.