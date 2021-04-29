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Фазель назвал Хартли великим после победы с «Авангардом» в Кубке Гагарина

04:22

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель похвалил главного тренера «Авангарда» Боба Хартли. Омская команда в среду, 28 апреля, обыграл ЦСКА и впервые стала обладателем Кубка Гагарина.

«Я удивлен и рад победе «Авангарда». Омск — хоккейный город, скоро там будет новая арена, местные болельщики наконец лично будут наблюдать за своей командой. И надо отметить Боба Хартли — он великий тренер, и это доказал», — цитирует ТАСС Фазеля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11269249

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры