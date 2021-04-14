Кормье может перейти в «Автомобилист»

По информации «СЭ», форвард «Ак Барса» Патрис Кормье по окончании контракта с казанским клубом может перейти в «Автомобилист». Соглашение 30-летнего игрока истекает 30 апреля.

В прошедшем регулярном чемпионате форвард провел 46 матчей и набрал 20 (6+14) очков при показателе полезности «+16». В плей-офф на его счету 5 (2+3) результативных баллов в 14 встречах.

15 апреля «Ак Барс» проведет решающий, седьмой матч серии финала плей-офф Восточной конференции против «Авангарда».

Ранее стало известно, что екатеринбуржский клуб заинтересован в подписании Стефана Да Косты.