Емелин рассказал о своем самочувствии

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин рассказал, как он себя чувствует. Также он пожелал команде удачи в седьмом матче полуфинала плей-офф КХЛ против «Ак Барса».

«Всем привет, — сказал Емелин на видео, опубликованном в Instagram клуба. — Хочу сказать, что я стал себя намного лучше чувствовать. Хотел бы поблагодарить руководство клуба, свою команду, всех болельщиков и тех людей, которые поддерживали меня в этот трудный период. Я всегда старался оставаться на связи со своей командой, и я хотел бы пожелать всем удачи в седьмой игре. Я с вами».

Напомним, что хоккеист почувствовал недомогание в три часа ночи после первого матча серии с казанским клубом. Практически сразу же его в сознании госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. Медики после получения анализов диагностировали у Емелина токсический шок печени, однако не определили его конкретную причину.

Позже издание «Коммерсантъ-Казань» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Татарстан сообщило, что в анализах Алексея обнаружены следы опиатов и каннабиноидов. «Авангард» назвал эту новость провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важными матчами финала конференции.

8 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что врачи НИИ им. Склифосовского не нашли наркотиков в крови Емелина. По версии медиков, причиной острой печеночной недостаточности могла стать передозировка обезболивающими препаратами.