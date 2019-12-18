Константин Окулов: «У СКА не могу никого индивидуально выделить»

Нападающий ЦСКА Константин Окулов поделился ожиданиями от встречи регулярного чемпионата КХЛ против СКА, которая пройдет на футбольном стадионе.

— Пауза закончилась, и мы наконец-то начали заниматься своим любимым делом — играть, — цитирует Окулова официальный сайт москвчией. — И здорово, что выиграли. Теперь готовимся к игре против СКА. Будет очень интересный матч, тем более на футбольном стадионе. Получим много эмоций — и мы, и болельщики.

У СКА не могу никого индивидуально выделить. Это очень сплоченная команда, которая качественно выполняет тренерское задание. Все парни очень мастеровитые, и нас ждет тяжелая игра. Мы готовимся играть против команды, а не отдельных игроков.

Прошлогодняя победа на этой арене осталась в прошлом. Завтра будет новый день и новая игра. Тем более предыдущая встреча с Питером закончилась в их пользу. Надо исправить эту ситуацию.