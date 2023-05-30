Коньков: «Михайлису по силам помочь «Металлургу» пройти как можно дальше в плей-офф»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением о переходе форварда Никиты Михайлиса из «Барыса» в «Металлург».

«Я думаю, что Михайлис однозначно является игроком первых двух звеньев для «Металлурга». Он зарекомендовал себя на протяжении многих лет и созрел, показывая не первый год солидную игру. Для него этот переход стал переходом на другой уровень. «Металлургу» в этом году предстоит выстраивать новый коллектив, который будет способен решать серьезные задачи. Полагаю, Никите по силам помочь команде пройти как можно дальше в плей-офф. Он голоден до серьезных побед, для него это хороший вызов», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

30 мая стало известно, что Михайлис подписал контракт с «Металлургом» на 1 год.

В минувшем сезоне 27-летний нападающий провел 58 матчей за «Барыс», в которых набрал 41 (15+26) очко.