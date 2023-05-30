Есмантович о контракте Окулова: «С Костей мы договорились»

Генеральный менеджер ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал ситуацию с контрактом форварда Константина Окулова.

«С Костей мы договорились, пауза была связана с тем, что он отдыхал. Он приехал, завтра надеемся его подписать. Пока мы ведем переговоры о контракте на два года», — сказал Есмантович.

Окулов выступает в ЦСКА с 2017 года. В прошедшем сезоне 28-летний хоккеист провел 60 матчей в чемпионате КХЛ, набрав 54 (18+36) очка.