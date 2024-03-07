Щитов: «Не понимаю, почему «Трактор» ушел в глухую оборону и ничего не показывал в атаке»

Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов прокомментировал четвертый матч серии первого раунда Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» (3:2, 2-2).

«У Челябинска хорошее нападение, и я не понимаю, почему команда ушла в глухую оборону и ничего не показывала в атаке. Видимо, такая тактика, играют на результат», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

На данный момент счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет в Уфе 8 марта. Начало — в 14.30 (мск).