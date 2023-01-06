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Сегодня, 13:54

Коньков: «Локомотив» сможет зацепиться за два очка в матче с «Металлургом»

Мария Гусева
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Обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Локомотивом».

«Сможет ли «Локомотив» зацепиться за два очка в Магнитогорске? Полагаю, да, — цитирует «РБ Спорт» Конькова. — Я думаю, что ярославцы поехали на выезд для того, чтобы продемонстрировать хорошую и надежную игру, а также сыграть на победу. «Металлург» же в прошлом матче уступил «Барысу». С дисциплинированными командами магнитогорцам играть непросто.

У них хорошая и креативная линия атаки, но против дисциплинированной обороны сложно играть любой команде. Учитывая те ошибки, которые были в игре с «Салаватом», тренерский штаб «Локомотива» скорректирует действия своей команды, чтобы сыграть на победу в Магнитогорске. «Металлург» — один из лидеров Восточной конференции, всегда интересно проверить свои силы в матче с такой командой".

Матч «Металлург» — «Локомотив» пройдет сегодня, 6 января. Начало встречи — 14.30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Сергей Коньков
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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1 СКА 47 36 11 76
2 Локомотив 47 29 18 65
3 ЦСКА 46 30 16 65
4 Торпедо 46 29 17 61
5 Динамо М 46 26 20 60
6 Витязь 46 21 25 50
7 Спартак 47 21 26 49
8 Динамо Мн 48 19 29 47
9 Северсталь 46 18 28 47
10 Куньлунь 47 16 31 36
11 Сочи 46 5 41 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 46 28 18 62
2 Металлург 46 27 19 60
3 Авангард 47 28 19 60
4 Сибирь 48 28 20 59
5 Сал. Юлаев 46 24 22 57
6 Адмирал 47 25 22 55
7 Ак Барс 46 23 23 53
8 Барыс 48 21 27 46
9 Амур 47 20 27 46
10 Трактор 47 19 28 44
11 Нефтехимик 46 20 26 43
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9.01
10.01
11.01
6.01 10:00
Амур – Барыс
 1 : 0
6.01 13:00
Динамо М – Куньлунь
 - : -
6.01 14:30
Металлург – Локомотив
 - : -
6.01 14:30
Сал. Юлаев – СКА
 - : -
6.01 14:30
Трактор – Автомобилист
 - : -
6.01 17:00
Ак Барс – Витязь
 - : -
6.01 17:00
Нефтехимик – Северсталь
 - : -
6.01 17:00
Торпедо – Спартак
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