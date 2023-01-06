Коньков: «Локомотив» сможет зацепиться за два очка в матче с «Металлургом»

Обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Локомотивом».

«Сможет ли «Локомотив» зацепиться за два очка в Магнитогорске? Полагаю, да, — цитирует «РБ Спорт» Конькова. — Я думаю, что ярославцы поехали на выезд для того, чтобы продемонстрировать хорошую и надежную игру, а также сыграть на победу. «Металлург» же в прошлом матче уступил «Барысу». С дисциплинированными командами магнитогорцам играть непросто.

У них хорошая и креативная линия атаки, но против дисциплинированной обороны сложно играть любой команде. Учитывая те ошибки, которые были в игре с «Салаватом», тренерский штаб «Локомотива» скорректирует действия своей команды, чтобы сыграть на победу в Магнитогорске. «Металлург» — один из лидеров Восточной конференции, всегда интересно проверить свои силы в матче с такой командой".

Матч «Металлург» — «Локомотив» пройдет сегодня, 6 января. Начало встречи — 14.30 по московскому времени.