Коньков: «Локомотив» сможет зацепиться за два очка в матче с «Металлургом»
Обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Локомотивом».
«Сможет ли «Локомотив» зацепиться за два очка в Магнитогорске? Полагаю, да, — цитирует «РБ Спорт» Конькова. — Я думаю, что ярославцы поехали на выезд для того, чтобы продемонстрировать хорошую и надежную игру, а также сыграть на победу. «Металлург» же в прошлом матче уступил «Барысу». С дисциплинированными командами магнитогорцам играть непросто.
У них хорошая и креативная линия атаки, но против дисциплинированной обороны сложно играть любой команде. Учитывая те ошибки, которые были в игре с «Салаватом», тренерский штаб «Локомотива» скорректирует действия своей команды, чтобы сыграть на победу в Магнитогорске. «Металлург» — один из лидеров Восточной конференции, всегда интересно проверить свои силы в матче с такой командой".
Матч «Металлург» — «Локомотив» пройдет сегодня, 6 января. Начало встречи — 14.30 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|47
|36
|11
|76
|2
|Локомотив
|47
|29
|18
|65
|3
|ЦСКА
|46
|30
|16
|65
|4
|Торпедо
|46
|29
|17
|61
|5
|Динамо М
|46
|26
|20
|60
|6
|Витязь
|46
|21
|25
|50
|7
|Спартак
|47
|21
|26
|49
|8
|Динамо Мн
|48
|19
|29
|47
|9
|Северсталь
|46
|18
|28
|47
|10
|Куньлунь
|47
|16
|31
|36
|11
|Сочи
|46
|5
|41
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|46
|28
|18
|62
|2
|Металлург
|46
|27
|19
|60
|3
|Авангард
|47
|28
|19
|60
|4
|Сибирь
|48
|28
|20
|59
|5
|Сал. Юлаев
|46
|24
|22
|57
|6
|Адмирал
|47
|25
|22
|55
|7
|Ак Барс
|46
|23
|23
|53
|8
|Барыс
|48
|21
|27
|46
|9
|Амур
|47
|20
|27
|46
|10
|Трактор
|47
|19
|28
|44
|11
|Нефтехимик
|46
|20
|26
|43
|6.01
|10:00
|
Амур – Барыс
|1 : 0
|6.01
|13:00
|
Динамо М – Куньлунь
|- : -
|6.01
|14:30
|
Металлург – Локомотив
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – СКА
|- : -
|6.01
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|- : -
|6.01
|17:00
|
Ак Барс – Витязь
|- : -
|6.01
|17:00
|
Нефтехимик – Северсталь
|- : -
|6.01
|17:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -