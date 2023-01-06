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Сегодня, 12:13

«Амур» минимально обыграл «Барыс»

Руслан Минаев
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«Амур» дома обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0.

Единственная шайба на счету Сергея Дубакина.

«Амур» (9-е место) и «Барыс» (8-е место) сравнялись по очкам в турнирной таблице Восточной конференции — по 46.

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«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Астана) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Дубакин — 9 (бол., Гребенкин, Дрозг), 17:08 — 1:0.

Вратари: Аликин — Гудачек (58:35).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 21 (5+8+8) — 37 (14+8+15).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

6 января. Хабаровск. Платинум-Арена. 5969 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Барыс
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3 ЦСКА 46 30 16 65
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5 Динамо М 46 26 20 60
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8 Динамо Мн 48 19 29 47
9 Северсталь 46 18 28 47
10 Куньлунь 47 16 31 36
11 Сочи 46 5 41 18
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6 Адмирал 47 25 22 55
7 Ак Барс 46 23 23 53
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11.01
6.01 10:00
Амур – Барыс
 1 : 0
6.01 13:00
Динамо М – Куньлунь
 - : -
6.01 14:30
Металлург – Локомотив
 - : -
6.01 14:30
Сал. Юлаев – СКА
 - : -
6.01 14:30
Трактор – Автомобилист
 - : -
6.01 17:00
Ак Барс – Витязь
 - : -
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Нефтехимик – Северсталь
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6.01 17:00
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