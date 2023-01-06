«Амур» минимально обыграл «Барыс»

«Амур» дома обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0.

Единственная шайба на счету Сергея Дубакина.

«Амур» (9-е место) и «Барыс» (8-е место) сравнялись по очкам в турнирной таблице Восточной конференции — по 46.

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«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Астана) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Дубакин — 9 (бол., Гребенкин, Дрозг), 17:08 — 1:0.

Вратари: Аликин — Гудачек (58:35).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 21 (5+8+8) — 37 (14+8+15).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

6 января. Хабаровск. Платинум-Арена. 5969 зрителей.