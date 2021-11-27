Комментатор Казанский отреагировал на трагедию с юным хоккеистом «Динамо»

Спортивный комментатор Денис Казанский в своем Twitter отреагировал на трагедию с юным игроком московского «Динамо» Валентином Родионовым.

Валентин Родионов...какая трагедия...нет слов... — Kazansky Den (@kazanskyden79) November 27, 2021

«Валентин Родионов...какая трагедия...нет слов...», — написал Казанский в Twitter.

21 ноября во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения Родионов после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Он был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован.

27 ноября стало известно, что спортсмен скончался в реанимации. Ему было 16 лет.