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Комментатор Казанский отреагировал на трагедию с юным хоккеистом «Динамо»

18:17
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Спортивный комментатор Денис Казанский в своем Twitter отреагировал на трагедию с юным игроком московского «Динамо» Валентином Родионовым.

«Валентин Родионов...какая трагедия...нет слов...», — написал Казанский в Twitter.

21 ноября во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения Родионов после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Он был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован.

27 ноября стало известно, что спортсмен скончался в реанимации. Ему было 16 лет.

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