Стало известно, что мать погибшего хоккеиста Родионова умерла в Новый год

Комментатор Дмитрий Федоров, стажировавшийся как начинающий тренер в команде «Динамо» 2005 года рождения, рассказал об умершем хоккеисте бело-голубых Валентине Родионове.

— Вы были на той злосчастной игре?

— Нет, не смог, поскольку вечером я работал на матче КХЛ ЦСКА-СКА. Всех подробностей трагедии не знаю. Игроки «Динамо»-2005 и их родители очень дружны. Все последнюю неделю они переживали горе вместе и надеялись на то, что Валя очень сильный и сможет выкарабкаться.

Замечательный во всех смыслах парень. Пока даже не представляю, как команда будет играть без него дальше. В Новый год умерла мама Валентина — сами понимаете, в каком состоянии сейчас находится отец. Это ужасно.

Родионов потерял сознание во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения. Он был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. 27 ноября стало известно, что спортсмен скончался в реанимации.