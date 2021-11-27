Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Стало известно, что мать погибшего хоккеиста Родионова умерла в Новый год

17:58
Стало известно, что мать погибшего хоккеиста Родионова умерла в Новый год. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Стало известно, что мать погибшего хоккеиста Родионова умерла в Новый год. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Теги:

Комментатор Дмитрий Федоров, стажировавшийся как начинающий тренер в команде «Динамо» 2005 года рождения, рассказал об умершем хоккеисте бело-голубых Валентине Родионове.

— Вы были на той злосчастной игре?

— Нет, не смог, поскольку вечером я работал на матче КХЛ ЦСКА-СКА. Всех подробностей трагедии не знаю. Игроки «Динамо»-2005 и их родители очень дружны. Все последнюю неделю они переживали горе вместе и надеялись на то, что Валя очень сильный и сможет выкарабкаться.

Замечательный во всех смыслах парень. Пока даже не представляю, как команда будет играть без него дальше. В Новый год умерла мама Валентина — сами понимаете, в каком состоянии сейчас находится отец. Это ужасно.

Родионов потерял сознание во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения. Он был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. 27 ноября стало известно, что спортсмен скончался в реанимации.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Михаил Зислис все материалы автора
Читайте также
Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики
Приглашенные в «красную зону» антиваксеры отказались надевать маски
1
0