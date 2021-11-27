Юрий Бабенко: «Забиваем достаточно, а пропускаем еще больше»

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:1).

— Поздравляю ребят и наших болельщиков с победой! Непростой матч, очень много играли в нашей зоне, много бросков нанес соперник. Надо отдать должное, что в ключевом моменте выстояли в меньшинстве, хоть и пропустили одну шайбу. Достаточно серьезно мы отнеслись к моментам, не так много их было, но забили, — цитирует тренера сайт «Барыса».

— Вы одна из забивающих команд, однако не самое выгодное положение в турнирной таблице, с чем это связано?

— Забиваем достаточно, а пропускаем еще больше. В начале сезона много залетало в меньшинстве, немного исправили ситуацию, когда более строго играем, тогда результат положительный. Стараемся, работаем над этим.