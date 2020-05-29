Комарек намерен продолжить карьеру в КХЛ. Но контракт с клубом еще не подписан

Как уже сообщал «СЭ», рижское «Динамо» претендует на нападающего Константина Комарека. 27-летний австриец подтвердил, что намерен продолжить карьеру в КХЛ.

— Об этом нужно говорить с агентом, — цитирует Комарека HockeyNews.se. — Но контракт пока не подписан. Больше не могу ничего добавить.

Моя цель — попасть в КХЛ. Это лига с очень высоким уровнем конкуренции и хоккея. Посмотрим, как все сложится.

В прошедшем сезоне Комарек выступал за «Мальме» и «Лулео». Всего в чемпионате Швеции нападающий провел 39 матчей и набрал 22 (8+14) очка.