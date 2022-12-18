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Сегодня, 20:15

Команда «Сочи» не смогла добраться до Ярославля из-за плохой погоды. Самолет приземлился в Москве

Иван Шитик
Корреспондент
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Матч «Локомотив» — «Сочи» может быть перенесен.
Фото ХК «Сочи»

Из-за сложных метеоусловий самолет с командой Континентальной хоккейной лиги «ХК «Сочи» не смог приземлиться в Ярославле. Самолет приземлился в московском аэропорте, сообщает пресс-служба клуба.

Команда летела в Ярославль на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива». Игра должна состояться в понедельник, 19 декабря.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 40 матчах.

«Сочи» замыкает турнирную таблицу лиги, имея в активе только 16 очков (в 38 встречах).

ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сочи
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5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
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8 Динамо Мн 40 17 23 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 41 14 27 32
11 Сочи 38 5 33 16
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1 Автомобилист 39 28 11 59
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3 Сибирь 42 24 18 51
4 Сал. Юлаев 39 21 18 49
5 Адмирал 40 22 18 49
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11 Трактор 41 15 26 35
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