Команда «Сочи» не смогла добраться до Ярославля из-за плохой погоды. Самолет приземлился в Москве

Из-за сложных метеоусловий самолет с командой Континентальной хоккейной лиги «ХК «Сочи» не смог приземлиться в Ярославле. Самолет приземлился в московском аэропорте, сообщает пресс-служба клуба.

Команда летела в Ярославль на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива». Игра должна состояться в понедельник, 19 декабря.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 40 матчах.

«Сочи» замыкает турнирную таблицу лиги, имея в активе только 16 очков (в 38 встречах).