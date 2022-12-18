Защитник ЦСКА Киселевич может перейти в «Авангард»

Как стало известно «СЭ», защитник ЦСКА Богдан Киселевич может перейти в «Авангард».

32-летний россиянин выступал за армейцев с 2014 по 2018 год, после сезона-2018/19, который он провел за «Флориду» в НХЛ, хоккеист вернулся в московский клуб.

В сезоне-2022/23 Киселевич сделал 5 голевых передач и не забросил ни одной шайбы в 22 матчах за ЦСКА.