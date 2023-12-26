Коледов — о матче с ЦСКА: «Хорошая победа, достойная плей-офф»
Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:3 ОТ).
— Хорошо начали, было много большинства, — приводит слова Коледова официальный сайт клуба. — Нужно было реализовывать свои моменты в первом периоде, тогда может было бы чуть полегче. Во втором периоде немного просели, пропустили ненужные шайбы, но матчи с ЦСКА всегда тяжелые. Рад, что команда так сыграла, все полностью выложились, ловили на себя шайбы, много моментов выстояли в меньшинстве. Хорошая победа, достойная плей-офф.
— Каково вам забить в 500-м матче в регулярках?
— Оказался в нужном месте в нужное время. Ребята все сделали, шайба удачно отскочила. Конечно, приятно забить, только позитивные эмоции.
— Когда видите пустой угол и бросаете с кистей, можно ли сказать, что время немного замедляется?
— Когда видишь пустой угол, боишься не попасть в него (смеется). Когда бросаешь из борьбы, понимаешь, что бросаешь на удачу, а тут видишь угол, в который нужно попасть. Если бы не попал, было бы стыдно (улыбается).
«Салават Юлаев» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 55 очками в 42 матчах.
ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, армейцы идут на шестой строчке Запада с 48 очками в 43 играх.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|43
|27
|16
|59
|2
|Авангард
|41
|27
|14
|57
|3
|Сал. Юлаев
|42
|26
|16
|55
|4
|Лада
|44
|22
|22
|53
|5
|Трактор
|43
|23
|20
|51
|6
|Автомобилист
|44
|23
|21
|51
|7
|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|8
|Сибирь
|44
|20
|24
|47
|9
|Амур
|43
|18
|25
|44
|10
|Нефтехимик
|43
|15
|28
|39
|11
|Адмирал
|41
|13
|28
|35
|12
|Барыс
|43
|13
|30
|33
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|44
|29
|15
|62
|2
|Динамо М
|44
|29
|15
|62
|3
|Локомотив
|41
|27
|14
|57
|4
|СКА
|43
|28
|15
|57
|5
|Торпедо
|43
|26
|17
|55
|6
|ЦСКА
|43
|22
|21
|48
|7
|Северсталь
|42
|19
|23
|45
|8
|Динамо Мн
|41
|18
|23
|40
|9
|Куньлунь РС
|43
|15
|28
|35
|10
|Сочи
|43
|14
|29
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|26.12
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|26.12
|18:00
|
Лада – Металлург Мг
|- : -
|26.12
|19:00
|
Северсталь – Трактор
|- : -
|26.12
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|26.12
|19:10
|
Динамо Мн – Автомобилист
|- : -
|26.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Локомотив
|- : -
|26.12
|19:30
|
Сочи – Адмирал
|- : -