Кнот рассказал, почему решил подписать контракт с «Нефтехимиком»

Новичок «Нефтехимика» Рональд Кнот поделился впечатлениями от перехода в нижнекамский клуб.

— Что ты почувствовал, когда получил предложение от нашего клуба?

— Я был очень счастлив. Не ожидал этого предложения. Я очень рад, что буду играть в КХЛ в следующем сезоне!

— Раньше слышал о «Нефтехимике»?

— Да, слышал. Меня вообще интересовала КХЛ. Проверял результат «Нефтехимика» в основном из-за моего бывшего и будущего одноклубника Либора Гудачека.

— Ты всю карьеру провел в Чехии. Нет опасения перед поездкой в большую и неизведанную Россию?

— Нет, я определенно не боюсь ехать в Россию. Всегда хотел получить некоторый хоккейный и жизненный опыт в другой стране, помимо Чехии. Я приятно взволнован!

— Какой номер планируешь выбрать?

— Я хочу забрать номер 3, — цитирует Кнота официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Кнот стал вице-чемпионом Чехии в составе клуба «Либерец». В регулярном чемпионате защитник набрал 16 (5+11) очков в 51 матче и 7 (1+6) баллов за результативность в 16 играх плей-офф.