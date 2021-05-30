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Кнот рассказал, почему решил подписать контракт с «Нефтехимиком»

19:25
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Новичок «Нефтехимика» Рональд Кнот поделился впечатлениями от перехода в нижнекамский клуб.

— Что ты почувствовал, когда получил предложение от нашего клуба?

— Я был очень счастлив. Не ожидал этого предложения. Я очень рад, что буду играть в КХЛ в следующем сезоне!

— Раньше слышал о «Нефтехимике»?

— Да, слышал. Меня вообще интересовала КХЛ. Проверял результат «Нефтехимика» в основном из-за моего бывшего и будущего одноклубника Либора Гудачека.

— Ты всю карьеру провел в Чехии. Нет опасения перед поездкой в большую и неизведанную Россию?

— Нет, я определенно не боюсь ехать в Россию. Всегда хотел получить некоторый хоккейный и жизненный опыт в другой стране, помимо Чехии. Я приятно взволнован!

— Какой номер планируешь выбрать?

— Я хочу забрать номер 3, — цитирует Кнота официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Кнот стал вице-чемпионом Чехии в составе клуба «Либерец». В регулярном чемпионате защитник набрал 16 (5+11) очков в 51 матче и 7 (1+6) баллов за результативность в 16 играх плей-офф.

Дополнительная информация:

https://hcnh.ru/news/club-life/ronald-knot-ya-ochen-rad-chto-budu-igrat-v-kkhl/

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