«Автомобилист» не укладывается в потолок зарплат КХЛ

«СЭ» стали известны все зарплаты игроков основного состава «Автомобилиста».

На данный момент клуб не укладывается в потолок зарплат, который с 2020 года составляет 900 миллионов рублей. Сейчас суммарный доход хоккеистов (базовая зарплата без учетов бонусов) на следующий сезон составляет 913 миллионов рублей.

Самый высокооплачиваемый игрок команды — французский нападающий Стефан Да Коста (75 млн рублей в год). Немецкий форвард Брукс Мэйсек получает 65 млн рублей в год, вратарь Якуб Коварж и нападающий Шэйн Принс — по 60 млн рублей в год.

(Артур Хайруллин)

Инсайды о зарплатах в КХЛ. Сколько получают игроки «Автомобилиста»? Как вписать в потолок Дацюка?