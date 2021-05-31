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«Автомобилист» не укладывается в потолок зарплат КХЛ

10:34
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«СЭ» стали известны все зарплаты игроков основного состава «Автомобилиста».

На данный момент клуб не укладывается в потолок зарплат, который с 2020 года составляет 900 миллионов рублей. Сейчас суммарный доход хоккеистов (базовая зарплата без учетов бонусов) на следующий сезон составляет 913 миллионов рублей.

Самый высокооплачиваемый игрок команды — французский нападающий Стефан Да Коста (75 млн рублей в год). Немецкий форвард Брукс Мэйсек получает 65 млн рублей в год, вратарь Якуб Коварж и нападающий Шэйн Принс — по 60 млн рублей в год.

(Артур Хайруллин)

Инсайды о зарплатах в КХЛ. Сколько получают игроки «Автомобилиста»? Как вписать в потолок Дацюка?

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