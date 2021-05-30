Юханссон заменит Хелльберга в СКА, Рейдеборн перейдет в ЦСКА

«СЭ» стали известны подробности массового перехода вратарей в топ-клубах КХЛ. По нашим данным, экс-голкипер ЦСКА Ларс Юханссон перейдет в СКА. Питерцы расторгнут контракт с вратарем Магнусом Хелльбергом.

Московские армейцы подпишут бывшего голкипера «Ак Барса» Адама Рейдеборна, его зарплата составит 35 миллионов рублей за сезон. В свою очередь, ЦСКА расстанется с вратарем Александром Шарыченковым. Один из претендентов на него — «Салават Юлаев».

По информации «СЭ», 30-летним Хелльбергом интересуется московское «Динамо».

В прошлом сезоне 33-летний Юханссон провел 47 матчей за ЦСКА и помог команде одержать 33 победы. На счету Хелльберга 31 игра за СКА и 21 победа.

(Алексей Шевченко, Артур Хайруллин)