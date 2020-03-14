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Клубы КХЛ изъявили желание продолжить сезон

23:25
12 марта. Москва. «Спартак» — «Динамо» М — 2:3 ОТ. Матч прошел без зрителей. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 марта. Москва. «Спартак» — «Динамо» М — 2:3 ОТ. Матч прошел без зрителей. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», 7 из 8 клубов Континентальной хоккейной лиги, попавшие во второй раунд Кубка Гагарина, провели удаленное совещание друг с другом, после чего выработали единое мнение продолжить выступление в плей-офф.

По единому мнению руководителей, если в стране не введен карантин и запрет на массовые мероприятия, сезон можно продолжать, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора, Минздрава и региональных органов власти по поддержанию мер против эпидемии коронавируса, введенных правительством РФ до 1 апреля, и дальнейшее проведение турнира не несет в себе угрозу для здоровья зрителей и участников.

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