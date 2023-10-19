Климович: «Победили за счет желания, характера и настойчивости»

Нападающий «Сибири» Егор Климович прокомментировал победу над «Торпедо» (5:4 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Мы победили за счет желания, характера и настойчивости. Только так можно было прервать нашу череду неудач. Все выложились на 110 процентов и отдали всю свою душу. Отсюда и силы на игру, несмотря на тяжелый переезд. Тэйлор Бек и Николай Прохоркин большие мастера, играть рядом с которыми — большая честь. У них много чему можно поучиться. Как на льду, так и в раздевалке», — цитирует пресс-служба лиги Климовича.

«Сибирь» набрала 19 очков и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Торпедо» с 26 очками идет третьим в Западной конференции.