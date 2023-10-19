Немировски объяснил, почему в составе «Сибири» произошли изменения перед матчем с «Торпедо»
Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал победу над «Торпедо» (5:4 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Мы потеряли час или чуть больше. Нам не успели почистить полосу из-за непогоды. Самое главное — безопасность, поэтому ничего страшного. Когда я приехал в Нижний Новгород, то первый час казалось, что никуда и не уезжал. Получилась хорошая игра с большим количеством голов. Большие изменения в сочетаниях связаны с тем, что мы ищем оптимальный вариант. Пока недовольны до конца тем, что получается. Тэйлор Бек и Николай Прохоркин хорошие игроки, но они ещё не в оптимальной форме. Николай почти год не играл и приходится из-за плотного календаря набирать форму через матчи. Бек после долгой болезни только-только начинает набирать оптимальную форму», — цитирует пресс-служба лиги Немировски.
«Сибирь» набрала 19 очков и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Торпедо» с 26 очками идет третьим в Западной конференции.
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|19.10
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|17:00
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Трактор – Металлург Мг
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