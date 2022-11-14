Кислицын проводит своей первый матч с 2020 года с «Витязем»

Вратарь «Нефтехимика» Антон Кислицын попал в стартовый состав на матч с «Витязем», сообщает Telegram-канал клуба.

33-летний вратарь дебютирует в КХЛ. Последние три сезона он работал тренером вратарей МХК «Реактор».

Кислицын подписал контракт с «Нефтехимиком» 7 ноября, поскольку у клуба были большие проблемы с вратарями.

Голкипер выступал в ВХЛ за «Ижсталь», «Молот», «Южный Урал», «Дизель», а также в чемпионате Словакии за «Липтовски Микулаш».

В настоящий момент счет в матче «Витязь» — «Нефтехимик» 1:0.