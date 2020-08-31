Кирилл Воронин стал игроком минского «Динамо»

Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании одностороннего контракта на один сезон с нападающим Кириллом Ворониным, сообщает сайт клуба.

Ещё не спите? У нас есть новости. Российский нападающий Кирилл Воронин пополнит состав «зубров» ?



? https://t.co/g7aKGBFdk5 pic.twitter.com/1FbR4isPuw — ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) August 31, 2020

26-летний форврад начинал играть в Ярославле за местные «Локо» и «Локомотив», затем в его карьере были «Рязань», «Сокол» (Красноярск), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Медвешчак» (Загреб), «Южный Урал» (Орск), «Ак Барс».

Предыдущие три сезона он провел в «Адмирале» из Владивостока. Всего в регулярных чемпионатах КХЛ Воронин сыграл 234 матча, набрал 70 (27+43) очков. В плей-офф провел 4 игры.