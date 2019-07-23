Кирилл Петров: "Билялетдинов не хотел видеть меня в Казани"

Новичок "Ак Барса" Кирилл Петров в интервью официальному сайту КХЛ рассказал об отношениях с разными тренерами и возвращении в Казань.

– Не секрет, что именно Билялетдинов не хотел видеть меня в Казани, хотя я был готов вернуться и раньше, – сказал Петров.

– Когда вы поссорились?

– Да не поссорились даже. В свое время я уехал в Америку, но сделал это максимально честно и открыто, заранее предупредил. Однако тренер моего решения не понял и с тех пор со мной не разговаривал. Когда я вернулся, отношение стало другим: посчитали, что я предал. Но я к Билялетдинову отношусь хорошо. Это же он взял меня в первую команду.

– Вы не работали с Дмитрием Квартальновым два сезона. Какие первые впечатления после расставания?

– Не очень сильно он и изменился, по-прежнему эмоциональный. А подход к тренировкам стал немного другим. Раньше все было как-то не так.

– Кроссы исчезли.

– Да у него их и не было никогда. Это в "Ак Барсе" Зинэтула Билялетдинов практиковал, а в ЦСКА у Квартальнова никогда и не бегали. Появился новый тренер по физической подготовке. Кроме того, все на позитиве. Пока, по крайней мере.

– Что не получилось в "Авангарде"?

– Наверное, это был не очень удачный сезон, если смотреть на личные результаты. Команда выступила отлично, но я и очков мало набрал, и использовали меня не совсем так, как я привык.

– Что было не так?

– Я привык делать одно, но в "Авангарде" заставляли выполнять совершенно другое. Например, при атаке нужно было находиться на "пятачке" перед вратарем, хотя я никогда этим не занимался. Однако претензий к Бобу Хартли нет. У каждого тренера свои схемы, и хоккеисты обязаны под них подстраиваться. Я не смог. Но опять же, меня так не использовали ни в Казани, ни в ЦСКА. Хартли понять можно, у него североамериканская система.

Напомним, что 29-летний форвард дебютировал за казанский клуб в сезоне-2008/2009. После этого он пробовал пробиться в НХЛ, а также выступал за ЦСКА и "Авангард". Этим летом он вновь подписал контракт с "Ак Барсом".