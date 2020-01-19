КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Кирилл Капризов о шансе остаться в КХЛ: «Нехорошо сейчас это обсуждать»

20:43

Нападающий ЦСКА после ФОНБЕТ-Матча звезд КХЛ Кирилл Капризов прокомментировал свой возможный отъезд в «Миннесоту».

— Овечкин рвет и мечет.

— Знаю, два хет-трика подряд.

— Сами так сможете?

— Не знаю. Постараюсь. Как-нибудь, может быть.

— Насколько плотно следите за НХЛ?

— Я обзоры всегда смотрю. Кто как играет.

— В чем энхаэловцы лучше?

— В реализации моментов, наверное. Там счета какие большие. Редко бывает, чтобы мало голов забивалось. Это уровень мастерства.

— Вам надо подкачаться?

— У каждого свое. Каждый готовится по-разному. Качков можно везде найти. И там, и здесь. У меня вроде все нормально по «физике».

— Есть ли шанс, что вы останетесь в КХЛ?

— Давайте после сезона поговорим. Нехорошо сейчас это обсуждать. (Игорь Еронко)

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир