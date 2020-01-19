Кирилл Капризов о шансе остаться в КХЛ: «Нехорошо сейчас это обсуждать»
Нападающий ЦСКА после ФОНБЕТ-Матча звезд КХЛ Кирилл Капризов прокомментировал свой возможный отъезд в «Миннесоту».
— Овечкин рвет и мечет.
— Знаю, два хет-трика подряд.
— Сами так сможете?
— Не знаю. Постараюсь. Как-нибудь, может быть.
— Насколько плотно следите за НХЛ?
— Я обзоры всегда смотрю. Кто как играет.
— В чем энхаэловцы лучше?
— В реализации моментов, наверное. Там счета какие большие. Редко бывает, чтобы мало голов забивалось. Это уровень мастерства.
— Вам надо подкачаться?
— У каждого свое. Каждый готовится по-разному. Качков можно везде найти. И там, и здесь. У меня вроде все нормально по «физике».
— Есть ли шанс, что вы останетесь в КХЛ?
— Давайте после сезона поговорим. Нехорошо сейчас это обсуждать. (Игорь Еронко)