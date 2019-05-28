Кирилл Фастовский: "Слован" умер своей смертью"

Генменеджер "Сибири" Кирилл Фастовский – о переводе команды из дивизиона Чернышева в дивизион Харламова.

– С точки зрения километража перелетов перевод в дивизион Харламова для "Сибири" даже хорошее дело, – отметил Фастовский. – Задача на сезон не меняется в независимости от того, в каком дивизионе мы будем играть.

– Но дивизион Чернышева был послабее?

– Мы никогда не искали легких путей. Вариантов особенных сейчас и не было – и у КХЛ, и у нас. Насколько я знаю, еще стояла задача выравнивания спортивного уровня в дивизионах. В связи с этим перевод "Салавата" был бы неправильным.

– А как же ваше дерби с "Авангардом"?

– В связи его переездом это уже не дерби в прежнем значении.

– Кроме перевода "Торпедо" на Запад не было других вариантов?

– Нет. Это было решено заранее.

– Рейтинг КХЛ потерял прежнее значение?

– Я не знаю, кого сокращать дальше. "Слован" отпал, умер своей смертью. Рейтинг становится опознавательным знаком, ориентиром. Для клубов и их владельцев он по-прежнему важен. (Михаил Зислис)

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