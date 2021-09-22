КХЛ запускает проект выпуска эксклюзивных NFT-карточек
КХЛ запускает NFT-проект KHL.cards, в рамках которого запланирован выпуск эксклюзивных хоккейных NFT-карточек.
Планируется запустить карточки нескольких типов: они будут отражать яркие фрагменты игровых эпизодов в классическом или анимированном формате, кадры с Матчей Звезд КХЛ, детализированные изображения спортивных наград или самих чемпионов. NFT разрабатываются на базе фото и видео материалов всех команд КХЛ. Например, карточки будут включать изображения таких известных спортсменов, как Марко Анттила, Константин Окулов, Вадим Шипачев, Сергей Широков, и многих других.
Для каждого типа карточек будет определена своя категория: бронза, серебро, золото и платина — они говорят о том, насколько карточка ценна: от стандартной до самой редкой. Соответственно, чем выше уровень редкости, тем меньше таких карт будет выпущено, и тем дороже они будут стоить.
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