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КХЛ запускает проект выпуска эксклюзивных NFT-карточек

14:57
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КХЛ запускает NFT-проект KHL.cards, в рамках которого запланирован выпуск эксклюзивных хоккейных NFT-карточек.

Планируется запустить карточки нескольких типов: они будут отражать яркие фрагменты игровых эпизодов в классическом или анимированном формате, кадры с Матчей Звезд КХЛ, детализированные изображения спортивных наград или самих чемпионов. NFT разрабатываются на базе фото и видео материалов всех команд КХЛ. Например, карточки будут включать изображения таких известных спортсменов, как Марко Анттила, Константин Окулов, Вадим Шипачев, Сергей Широков, и многих других.

Для каждого типа карточек будет определена своя категория: бронза, серебро, золото и платина — они говорят о том, насколько карточка ценна: от стандартной до самой редкой. Соответственно, чем выше уровень редкости, тем меньше таких карт будет выпущено, и тем дороже они будут стоить.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/22/489792.html

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Сергей Разин все материалы автора

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