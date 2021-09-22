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СКА сыграет на новой арене только после чемпионата мира-2023

13:34
«Ледовый дворец» — домашняя арена СКА. Фото ХК СКА
«Ледовый дворец» — домашняя арена СКА. Фото ХК СКА
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СКА не сыграет на «СКА Арене» до чемпионата мира-2023. Об этом заявила в разговоре с журналистами пресс-секретарь Арены Ольга Рудакова.

Новая арена будет вмещать 21 500 зрителей, на концертах возможно размещение до 23 тысяч зрителей.

В данный момент питерские армейцы проводят свои домашние матчи на арене «Ледовый дворец». Ее вместимость составляет 12 300 зрителей.

ЧМ-2023 по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

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Михаил Скрыль все материалы автора

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