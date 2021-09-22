СКА сыграет на новой арене только после чемпионата мира-2023
13:34
СКА не сыграет на «СКА Арене» до чемпионата мира-2023. Об этом заявила в разговоре с журналистами пресс-секретарь Арены Ольга Рудакова.
Новая арена будет вмещать 21 500 зрителей, на концертах возможно размещение до 23 тысяч зрителей.
В данный момент питерские армейцы проводят свои домашние матчи на арене «Ледовый дворец». Ее вместимость составляет 12 300 зрителей.
ЧМ-2023 по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.
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