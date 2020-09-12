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КХЛ: в «Нефтехимике» не выявлено случаев коронавируса. Матч со СКА состоится

20:05
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Игроки «Нефтехимика» прошли новые тесты на коронавирус. Исследования не вывили случаев заражения Covid-19, так что команда готовится к матчу регулярного чемпионата КХЛ против СКА, который состоится 13 сентября.

«По итогам тестирования методом ПЦР и по совокупности полученных результатов IgM+lgG больных в «Нефтехимике» не выявлено. Команды СКА и «Нефтехимик» готовятся к завтрашнему матчу в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Напомним, что матч рижского «Динамо» с «Нефтехимиком», намеченный на 11 сентября, был перенесен из-за первично положительных результатов на Covid-19 у семерых хоккеистов нижнекамцев.

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