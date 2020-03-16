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КХЛ в ближайшие часы может принять решение о дальнейшем проведении чемпионата

09:55
КХЛ может приостановить проведение плей-офф из-за коронавируса. Фото ХК «Йокерит»
КХЛ может приостановить проведение плей-офф из-за коронавируса. Фото ХК «Йокерит»
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Как стало известно «СЭ», в ближайшее время в КХЛ пройдет собрание, на котором решится, будет ли лига продолжать плей-офф, перенесет его на какой-то срок или вообще отменит.

Напомним, что розыгрыш Кубка Гагарина собираются досрочно покинуть «Йокерит» и «Барыс» — из-за решения властей Финляндии и Казахстана.

Всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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