КХЛ установила новый рекорд средней посещаемости матчей

КХЛ подвела итоги завершившегося регулярного чемпионата в сезоне-2019/20, информирует сайт лиги.

Как отмечается, за последние четыре сезона средняя посещаемость матчей растет год от года, и в завершившемся регулярном чемпионате установлен рекорд КХЛ по этому показателю. Почти шесть с половиной тысяч на трибунах на каждом матче (6 492). В предыдущем году эта цифра была 6 389.

В последних трех сезонах неизменно растет посещаемость у «Ак Барса», «Витязя», московского «Динамо», «Куньлуня», СКА, «Торпедо».

«Барыс», «Сочи» и «Спартак» стабильно прогрессируют в этом отношении на протяжении уже пяти лет.

Подробно со статистикой можно ознакомиться на сайте лиги.