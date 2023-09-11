КХЛ: расписание матчей и все трансляции дня 11 сентября

На 11 сентября запланированы пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024.

Матчи на территории России можно смотреть на тематических телеканалах и интернет-платформах.

Игры показывают на телеканалах КХЛ ТВ, KHL Prime, сайте КХЛ video.khl.ru, канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также прямой эфир доступен на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Оkko.

Расписание трансляций матчей КХЛ 11 сентября

16.30. «Авангард» — «Амур»

Онлайн-трансляции: КХЛ ТВ, сайт КХЛ, «Кинопоиск», телеканал «12» (Омск).

17.00. «Салават Юлаев» — «Металлург»

Онлайн-трансляции: KHL Prime, сайт КХЛ, «Кинопоиск», Okko, телеканал «БСТ» (Уфа), телеканал «ТВ ИН» (Магнитогорск).

19.00. «Локомотив» — «Сочи»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск», телеканал «Первый ярославский» (Ярославль).

19.00. «Нефтехимик» — «Автомобилист»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, «Кинопоиск», Оkko.

19.30. «Динамо» Москва — «Барыс»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ Prime, «Кинопоиск», Okko, Qazsport (Казахстан).

Регулярный чемпионат КХЛ проходит с 1 сентября 2023 года по 26 февраля 2024 года. Всего участие в турниры принимают 23 команды.