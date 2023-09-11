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Сегодня, 08:15

Сергей Толчинский рассказал, почему перешел из «Авангарда» в СКА

Толчинский рассказал, почему перешел из «Авангарда» в СКА
Михаил Зислис
Обозреватель
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Сергей Толчинский в составе «Авангарда».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий СКА Сергей Толчинский в эксклюзивном интервью «СЭ» перечислил причины ухода из «Авангарда» в команду из Санкт-Петербурга.

— Финансовый фактор в переговорах с «Авангардом» стал решающим?

— Он важен, чего уж там скрывать. Условия были плюс-минус похожими с «Ак Барсом», хотя изначально «Авангард» предлагал гораздо меньшую сумму, чем другие команды. Контракт в Омске мне давали на три года. Что бы ни говорили о том, что можно его полностью не доиграть, но пять лет в одной команде — лучше. Проще самому ставить личные цели, понимаешь, с кем играть. В самой организации представляют, вокруг кого можно строить команду и как собирать костяк, чтобы добиваться поставленных целей и идти за Кубком Гагарина.

Факторов, влиявших на выбор, было много. У меня на протяжении месяца была головная боль каждый день, постоянно взвешивал все плюсы и минусы. В «Авангарде» мне тоже все нравилось, но не в самом процессе переговоров. Принятым решением я доволен, поскольку выбрал для себя лучший вариант.

Сергей Толчинский. «Ту самую кричалку про ЦСКА повторить не смогу». Толчинский — о карьере и переходе из «Авангарда» в СКА
Сергей Толчинский
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА
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Толчинский прокомментировал возможное возвращение в НХЛ

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