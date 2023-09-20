КХЛ: расписание матчей и трансляции 20 сентября

На 20 сентября запланировано пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024.

Игры КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.

Расписание трансляций матчей КХЛ 20 сентября:

17:00. «Металлург Мг» — «Автомобилист»

Онлайн трансляции: КХЛ Prime, Кинопоиск, Okko Спорт.

17:00. «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»

Онлайн трансляции: КХЛ ТВ, Кинопоиск, Okko Спорт.

19:10. «Динамо Мн» — «Локомотив»

Онлайн трансляции: Кинопоиск, Okko Спорт.

19:30. «Торпедо» — «Витязь»

Онлайн трансляции: КХЛ Prime, Кинопоиск, Okko Спорт.

19:30. СКА — «Северсталь»

Онлайн трансляции: КХЛ ТВ, Кинопоиск, Okko Спорт.

Матчи на территории России можно смотреть на тематических телеканалах и интернет-платформах, в Белоруссии — на телеканале «Беларусь 5». Сезон — 2023 / 2024 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона