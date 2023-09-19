Ротенберг рассказал, что в СКА сменился капитан после пяти поражений подряд

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что нападающий Александр Кадейкин выведет команду на матч регулярного ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Северсталью» с капитанской повязкой.

«На следующий матч с нашивкой капитана команды выйдет Александр Кадейкин. В трудный для команды момент нам очень пригодится опыт и уверенность Саши. Он был с нами в победный сезон-2014/15, когда команда одержала победу над ЦСКА в финале конференции, отыгравшись с 0:3 в серии, был капитаном сборной на Кубке Первого канала. Кадейкин сможет передать молодым игрокам и новичкам команды необходимую сейчас уверенность, задать правильный тон, обладает необходимым опытом и пониманием», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что Хайруллин остается лидером команды в раздевалке и за ее пределами, и будет выполнять роль ассистента капитана.

СКА проиграл 5 матчей подряд и сейчас занимает 10-е место в Западной конференции.