Толчинский — о матче с «Сибирью»: «Поражения делают сильнее. Все равно была неплохая игра»
Форвард СКА Сергей Толчинский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2).
— Жалко, что проиграли, но ничего страшного, — приводит слова Толчинского официальный сайт клуба. — Поражения делают сильнее. Все равно была неплохая игра. Хорошо, что создали очень много моментов, осталось только добавить в реализации, но это придет.
— Вы впервые в СКА вышли в одном звене с Арсением Гриюцком. Как оцените вашу игру?
— На самом деле хорошо играли — создали много моментов, много времени провели в атаке, создавали моменты в большинстве, но пока не идет. У Грица не летит, у меня тоже были моменты. Пока шайба не находит щелочку, но главное не унывать, работать и все наладится.
— Чего не хватает завершения с вашей точки зрения? 98 бросков в сторону ворот — это очень много. И всего одна шайба.
— Где-то не везет. Нужно продолжать работать. Может быть, не хватает немного хладнокровия. Безразличных нет — мы все хотим выиграть, это видно. У нас отличная команда, отличный подбор игроков, отличный коллектив. Все хотят побеждать. Может быть, из-за большого желания торопимся. Нужно это отпустить и выходить с чуть более холодной головой. Так не может продолжаться — когда-то шайба залетит.
СКА потерпел пятое поражение подряд. Команда Ротенберга занимает предпоследнее, 10-е место в Западной конференции с 4 очками.
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|2
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|7
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|7
|3
|4
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|3
|3
|6
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|5
|11
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|1
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|6
|1
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|18.09
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|- : -
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Сал. Юлаев – Торпедо
|- : -
|18.09
|17:00
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|18.09
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|
Ак Барс – Витязь
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