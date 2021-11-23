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Брагин: «У Гусева и Мичкова схожий уровень игрового IQ, сегодня они эффективно сыграли вместе»

Брагин считает, что у Гусева и Мичкова схожий уровень игрового IQ
22:12
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Главный тренер СКА Валерий Брагин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (8:2).

«Хороший матч с нашей стороны. Неплохо сыграли, забили хорошие голы, наше большинство хорошо сработало, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Я бы сказал, что у нас игра была цельная. Порадовали наши молодые воспитанники — мы им предоставляем шансы, они ими пользуются. Это значит, что вертикаль СКА работает. Сильную игру провело звено, в котором сыграли Морозов, Марченко и Бардаков. Как оценю игру связки Гусева и Мичкова? У них схожий уровень игрового IQ, сегодня они эффективно сыграли вместе».

Форвард СКА Никита Гусев в матче с «Нефтехимиком» набрал 4 (1+3) очка. Нападающий Матвей Мичков сделал две голевые передачи.

Питерский клуб занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 41 очко в 31 матче.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/23/493034.html

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