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Гол Зарипова помог «Ак Барсу» победить рижское «Динамо»

21:57
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«Ак Барс» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы выиграли со счетом 4:2.

Победную шайбу в свой актив записал ветеран «барсов» Данис Зарипов.

2 (1+1) очка в этой встрече набрал форвард «Ак Барса» Джордан Уил.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Рига) — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Голы: Мейя — 3 (бол., Червены, Зиле), 15:48 — 0:1. Уил — 8 (Петров, Тарасов), 30:41 — 1:1. Дарзиньш — 2, 46:42 — 1:2. Тарасов — 3 (Уил), 51:53 — 2:2. Зарипов — 3, 53:08 — 3:2. Воронков — 4 (Лукоянов), 54:17 — 4:2.

Вратари: Билялов — Гудачек (58:52).

Штраф: 34 — 9.

Броски: 32 (11+7+14) — 33 (15+11+7).

Судьи: Васильев, Юдаков.

23 ноября. Казань. «Татнефть Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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