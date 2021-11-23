Гол Зарипова помог «Ак Барсу» победить рижское «Динамо»
«Ак Барс» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы выиграли со счетом 4:2.
Победную шайбу в свой актив записал ветеран «барсов» Данис Зарипов.
2 (1+1) очка в этой встрече набрал форвард «Ак Барса» Джордан Уил.
Хоккей
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Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Рига) — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Голы: Мейя — 3 (бол., Червены, Зиле), 15:48 — 0:1. Уил — 8 (Петров, Тарасов), 30:41 — 1:1. Дарзиньш — 2, 46:42 — 1:2. Тарасов — 3 (Уил), 51:53 — 2:2. Зарипов — 3, 53:08 — 3:2. Воронков — 4 (Лукоянов), 54:17 — 4:2.
Вратари: Билялов — Гудачек (58:52).
Штраф: 34 — 9.
Броски: 32 (11+7+14) — 33 (15+11+7).
Судьи: Васильев, Юдаков.
23 ноября. Казань. «Татнефть Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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